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Стало известно, как США блокировали мирные переговоры между Россией и Украиной

TAC: Вашингтон трижды срывал мирные переговоры между Москвой и Киевом

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Emily Elconin/Reuters

Соединенные Штаты неоднократно срывали мирные переговоры по украинскому кризису, стремясь истощить Россию. Об этом говорится в материале журнала The American Conservative.

По данным издания, в первые недели конфликта представители Москвы и Киева трижды организовывали встречи с целью урегулирования ситуации. Авторы статьи подчеркнули, что эти переговоры «реально могли принести мир».

«Обе стороны шли на огромные уступки, в том числе Украина обещала не вступать в НАТО. Но каждый раз США пресекали попытки на корню», — указано в статье.

Журналисты напомнили, что уже на следующий день после начала боевых действий украинский президент Владимир Зеленский намекнул на готовность обсуждать нейтральный статус своей страны и отказ от членства в Альянсе. Но Вашингтон вмешался в диалог между конфликтующими сторонами и заявил, что инициативы Киева — «это не дипломатия».

Спустя некоторое время РФ и Украина вновь сели за стол переговоров, в ходе которых роль посредника на себя взял премьер-министр Израиля Нафтали Беннета. Глава правительства предложил Киеву создать армию по израильской модели, отказавшись при этом от вступления в НАТО. Однако Вашингтон наложил вето на продолжение диалога, хотя российский президент Владимир Путин высоко оценивал шансы на достижение договоренностей о прекращении огня.

Третья попытка урегулировать конфликт состоялась на территории Турции. Автор материала отметил, что в тот момент вероятность подписания мирного договора была достаточно велика. Тем не менее США вновь прервали переговоры под предлогом, что «этот кризис во многом больше, чем Россия и Украина».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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