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Кулеба заявил, что Украина будет нуждаться в западном оружии до победы

Глава МИД Кулеба заявил, что Украина будет нуждаться в западном оружии до победы

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Johanna Geron/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна будет нуждаться в западном оружии до победы. Об этом он сообщил агентству France Presse.

По его словам, Украина дала гарантии, что не будет применять западное оружие на российской территории.

Он отметил, что война — это реальность, «и в этой реальности нам нужно победить».

Ранее Кулеба заявил, что будущий политический сезон будет сложным для Киева, поскольку все больше государств призывают его к переговорам с Москвой.

Также глава украинского МИД заявил, что будущий политический сезон будет сложным для Киева, поскольку все больше государств призывают его к переговорам с Москвой.

До этого вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявлял, что упорное требование Украиной капитуляции России — это подтверждение неготовности Киева к мирным переговорам.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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