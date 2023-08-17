Кулеба заявил, что Украина будет нуждаться в западном оружии до победы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна будет нуждаться в западном оружии до победы. Об этом он сообщил агентству France Presse.

По его словам, Украина дала гарантии, что не будет применять западное оружие на российской территории.

Он отметил, что война — это реальность, «и в этой реальности нам нужно победить».

Ранее Кулеба заявил, что будущий политический сезон будет сложным для Киева, поскольку все больше государств призывают его к переговорам с Москвой.

Также глава украинского МИД заявил, что будущий политический сезон будет сложным для Киева, поскольку все больше государств призывают его к переговорам с Москвой.

До этого вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявлял, что упорное требование Украиной капитуляции России — это подтверждение неготовности Киева к мирным переговорам.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».