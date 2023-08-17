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Жителям новых регионов зачтут стаж при поступлении на государственную службу

Путин подписал указ о зачтении госслужащим из новых регионов стажа работы

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о зачтении жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей стажа, полученного до присоединения регионов к Российской Федерации, при поступлении на госслужбу. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что госслужащие, которые получили опыт в ДНР, ЛНР и на Украине, получат право сохранить заработанную пенсию за выслугу лет. Стаж работы госслужащих, перешедших в российское гражданство, будут учитывать при расчете отпуска за выслугу лет и выплаты за эффективную государственную службу. Это касается депутатов, дипломатических работников, сотрудников прокуратуры, судей и других.

При этом отмечается, что в стаж не будет засчитываться срок службы в воинских и иных формированиях, которые признаны в РФ террористическими организациями. Также в стаж не войдет «период участия в противоправных действиях против ДНР и ЛНР, а также периоды членства в экстремистских организациях и участия в боевых действиях против Российской Федерации».

Также Владимир Путин поручил правительству закрепить на уровне закона понятие «креативная экономика».

Ранее эксперты обсудили вопросы обеспечения креативного суверенитета России.

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