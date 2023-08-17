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Экс-премьер Украины Азаров указал на усталость США от помощи Киеву

Экс-премьер Украины Азаров заявил об усталости США от вливаний денег в Киев

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Ivan Sekretarev/AP

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что США устали от «вливания» огромного количества денег в Киев.

»«Краник» скоро иссякнет», — написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Азарова, военный и идеологический потенциалы России и Украины сильно разнятся: в украинских Вооруженных силах много иностранных наемников, но не хватает оружия, денег, средств разведки.

Если ВСУ полностью зависят от Запада, что в Вооруженных силах России ситуация обстоит совсем наоборот, отметил политик.

Азаров заявил, что с февраля прошлого года Украина получила от стран Запада $160 млрд.

«Найдется ли хоть один нормальный человек, который поверит обещаниям США еще 10 лет поддерживать Украину, ежегодно вливая в нее такие суммы и поддерживая режим Зеленского? Да это чушь!» — подытожил Азаров.

В июле Азаров заявлял, что план мирного урегулирования президента Украины Владимира Зеленского является изначально нереалистичным, а его поддержка со стороны Запада не будет способствовать достижению мира.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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