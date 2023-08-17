Лукашенко рассказал о сотрудничестве Белоруссии и Китая

Сотрудничество Белоруссии с Китаем в военной отрасли не направлено против третьих стран, утверждает белорусский глава государства Александр Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

В четверг, 17 августа, Лукашенко провел встречу с главой Министерства обороны КНР Ли Шанфу.

«Все наше сотрудничество, а оно очень значимое, ни в коем случае не будет направлено против третьих стран. Нам это не нужно», — подчеркнул Лукашенко.

Как отметил президент Белоруссии, Минску и Пекину следует обезопасить свои государства и народы.

«Словом, вся та палитра, на которой основана внешнеполитическая деятельность Китая, присуща и нашему руководству», — добавил Лукашенко.

В марте текущего года Лукашенко завершил трехдневный визит в Китай и улетел из Пекина. В ходе своей поездки президент Белоруссии не только провел прямую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, но и переговорил с другими китайскими чиновниками.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.