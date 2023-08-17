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Постпред РФ при ООН сообщил о жалобах украинцев на отъем их детей в ЕС

Полянский рассказал об изъятии детей из семей беженцев с Украины в ЕС

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Andreea Alexandru/AP

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после апрельского неформального заседания Совбеза организации, где затрагивалась тема изъятия детей из семей беженцев с Украины в Евросоюзе, российская сторона стала получать просьбы помочь в подобных ситуациях. Об этом он сообщил газете «Известия».

«Не хотелось оставлять этих людей без помощи, хотя, строго говоря, возможности российской дипломатии в случае с украинскими и иными гражданами (а от них также поступали сообщения) весьма ограничены. Всего к нам обратилось, наверное, около полусотни человек, однако далеко не все потом захотели публичной огласки своих историй», — заявил Полянский.

Для дипломата стало удивлением, что украинские беженцы в Европе бесправны перед ювенальными службами. При этом беспомощными остаются и украинские дипломаты в Евросоюзе, так как предпочитают не обострять отношения с со странами, которые оказывают Киеву поддержку.

Представитель уполномоченного по правам ребенка на Украине Ирина Суслова заявила, что властям известно 240 случаев изъятия детей из семей украинских беженцев социальными службами европейских стран. По ее словам, это объясняется различием в законодательстве стран Европы.

Ранее Захарова сообщила о серьезных проблемах несовершеннолетних украинцев в ЕС.

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