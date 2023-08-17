Живущая в РФ экс-глава МИД Австрии не просила российское гражданство

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что ее хотят лишить гражданства за выступления в России, и она не просила о другом. Об этом она сообщила РИА Новости.

Как рассказала Кнайсль, когда она в прошлый раз отвечала на вопрос о гражданстве РФ, СМИ написали, что она хочет его получить. После этого дипломаты в Австрии предложили лишить экс-министра австрийского гражданства.



По ее словам, австрийские дипломаты заявляли, что она «вредна» для Австрии, потому что преподает в Санкт-Петербургском государственном университете. «Но я хочу подчеркнуть, что у меня нет никакого другого гражданства, кроме австрийского, и о российском я не просила», — добавила она.

Бывший министр иностранных дел Австрии также сообщила агентству, что пока не переехала насовсем в Россию, но занимается этим вопросом.

Ранее сообщалось, что Кнайсль поселилась в деревне Петрушово в Касимовском районе Рязанской области.

Ранее экс-глава МИД Австрии заявила, что ей нравится жить в русской деревне.