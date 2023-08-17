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Карасин назвал одной из тем предстоящей встречи Путина и Эрдогана кризис на Украине

Сенатор Карасин: на встрече Путина и Эрдогана обсудят кризис на Украине

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин выразил убеждение, что одной из тем переговоров на предстоящей встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет украинский кризис. Об этом сенатор заявил в интервью «Ленте.ру».

По мнению Карасина, главы России и Турции должны обсудить значительное количество важнейших проблем. Среди перечисленных сенатором вопросов — состояние общемировых дел, желание людей из обеих стран развиваться в многополярном, спокойном мире, а также ситуация вокруг кризиса на Украине.

Этот кризис, сказал Красин, включает в себя значительное количество вопросов, и глобальных, и сиюминутных, которые могут обсудить Путин и Эрдоган. Среди обсуждаемых тем могут быть использование кассетных боеприпасов, режим Черного моря и зерновая сделка.

При этом Красин отметил, что ситуация вокруг украинского кризиса уже начинает «слегка надоедать» многим государствам.

Кроме того, убежден сенатор, на встрече лидеров будут обсуждать и вопросы двусторонних отношений, начиная с политического взаимодействия на международной арене, заканчивая экономикой — строительством атомной электростанции, торговлей, гуманитарными контактами, туризмом.

Карасин выразил мнение, что предстоящая встреча Путина и Эрдогана будет важной, и поэтому ее долго будут изучать внешние обозреватели.

Ранее источник в администрации президента Турции заявил, что конкретной информации по дате и месту встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина сейчас нет.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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