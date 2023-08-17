Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что удар, нанесенный Украиной по Крымскому мосту в ночь на 17 июля, можно считать терактом, однако в США не высказывают никаких оценок по поводу действий Киева. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат выразил свое недовольство публикацией американским телеканалом CNN видео этой атаки.

В заявлении Антонова, опубликованном в телеграм-канале российского дипломатического представительства, отмечается, что телеканал не высказал своего мнения о действиях украинской стороны.

Посол также напомнил, что журналисты часто демонстрируют свое сочувствие и беспокойство по поводу страданий простых людей в репортажах из горячих точек. Он отметил, что Крымский мост уже давно не используется для нужд Вооруженных сил РФ, и удар по нему был откровенным терактом, в результате которого погибла семья, а ребенок остался сиротой.

Антонов также указал на результаты опросов общественного мнения в Соединенных Штатах, которые показывают растущее неприятие простыми американцами политики поставок оружия Киеву. Он отметил, что все больше людей высказывает оправданные претензии к администрации США за ее действия, которые, по их мнению, подталкивают страну к прямому конфликту с Россией.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.