США призвали к возобновлению движения по Лачинскому коридору

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд призвала власти Азербайджана возобновить свободное передвижение по Лачинскому коридору. Об этом пишет ТАСС.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН она выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе и выразила серьезное беспокойство в связи с закрытием Лачинского коридора, что привело к ограничению доступа к необходимым товарам и ухудшению гуманитарной ситуации.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что США призывают правительство Азербайджана возобновить свободное движение по коридору, чтобы коммерческие, гуманитарные и частные транспортные средства могли достичь населения Нагорного Карабаха.

16 августа МИД Армении не исключил подрыв мирного процесса на Южном Кавказе из-за Карабаха. 12 августа пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян заявила, что Нагорный Карабах сталкивается с гуманитарным кризисом на фоне блокировки Лачинского коридора со стороны Азербайджана.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились военные действия, представляющие продолжение долгосрочного конфликта, начавшегося в 1988 году. Это новое столкновение продолжалось около шести недель и привело к гибели мирного населения, а также потере около двух третей территории Нагорно-Карабахской Республики (НКР), которая не признана международным сообществом. В результате нескольких попыток достижения перемирия, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно этим договоренностям, российские войска миротворцев были размещены в регионе Карабах.

В 2023 году Азербайджан и Армения активизировали свои усилия в направлении заключения мирного договора. В частности, они достигли согласия о взаимном признании территориальной целостности друг друга, что означает, что Ереван официально признал Карабах частью азербайджанской территории. Однако Армения отмечает, что до сих пор стороны не достигли взаимопонимания по ряду ключевых вопросов. В частности, Ереван призывает Баку начать диалог с НКР и также обвиняет Азербайджан в блокаде Лачинского коридора — единственного пути сообщения, соединяющего регион с Арменией.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.