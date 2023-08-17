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Армения обвинила Азербайджан в блокировке гумпомощи Карабаху

МИД Армении: Азербайджан продолжает блокировать гуманитарный груз для Карабаха

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AP

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Азербайджан продолжает блокировать гуманитарный груз, который был отправлен из Еревана в Нагорный Карабах. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Армения отправила гуманитарный конвой, который до сих пор остается на въезде в Лачинский коридор, потому что азербайджанская сторона препятствует его доставке в Карабах», — сказал министр.

До этого пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян заявила, что Нагорный Карабах сталкивается с гуманитарным кризисом на фоне блокировки Лачинского коридора со стороны Азербайджана.

12 августа в МИД Армении сообщили, что страна обратилась в Организацию Объединенных Наций с просьбой провести экстренное заседание Совбеза для обсуждения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Уточнялось, что Ереван сообщил об острой нехватке товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо. Отмечалось, что ситуация усугубилась после 15 июня 2023 года, когда Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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