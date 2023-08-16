МИД Армении не исключил подрыв мирного процесса на Южном Кавказе из-за Карабаха

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что текущая ситуация в Нагорном Карабахе может подорвать мирный процесс на Южном Кавказе. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Перспективы стабильности в нашем регионе подрывает Азербайджан, создавая гуманитарную катастрофу в Карабахе. Текущая ситуация в Нагорном Карабахе может привести к подрыву мирного процесса на Южном Кавказе», — сказал министр.

12 августа пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян заявила, что Нагорный Карабах сталкивается с гуманитарным кризисом на фоне блокировки Лачинского коридора со стороны Азербайджана.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение продолжалось около шести недель, привело к жертвам среди мирного населения и потере около двух третей территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Спустя нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с договоренностями российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В 2023 году Азербайджан и Армения активизировали усилия по заключению мирного договора. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов. В частности, Ереван призывает Баку начать диалог с НКР, а также обвиняет Азербайджан в блокаде Лачинского коридора — единственной дороги, соединяющей регион с Арменией.

Ранее Пашиняна обвинили в желании сдать Карабах через полгода.