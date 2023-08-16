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В Белом доме ответили на вопрос об обучении пилотов Украины

Белый дом не может сказать, когда начнут обучать пилотов Украины применению F-16

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Manuel Balce Ceneta/AP

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США пока не может сказать, когда и где начнут обучать пилотов Украины применению F-16. Об этом он сообщил на брифинге, передает Reuters.

По его словам, в Вильнюсе на встрече G7 президент США Джо Байден пообещал, что США поддерживают передачу Киеву истребителей F-16, в конечном итоге они будут поставлены.

«Мы работаем с нашими европейскими союзниками, в частности над тем, чтобы как можно скорее приступить к обучению. Но это пока находится на стадии рассмотрения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовы при сложностях у Европы вести на своей территории обучение военных Вооруженных сил Украины пилотированию F-16. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби.

11 августа газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в структурах ВСУ, писала, что обучение первой группы украинских летчиков, которым предстоит управлять американскими истребителями F-16, завершится не ранее лета следующего года.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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