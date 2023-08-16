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В США опровергли заявления о возможности включения Украины в НАТО при отказе от территорий

Кирби: США не обсуждают включение Украины в НАТО при отказе от территорий

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Emily Elconin/Reuters

Американская администрация опровергла сообщения об обсуждении возможности включения Украины в НАТО, если Киев уступит часть своих территорий. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Это не так. Это не соответствует действительности», — подчеркнул он.

16 августа глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен назвал ошибочными свои слова о возможном членстве Киева в альянсе в обмен на уступки территорий России. Он отметил, что его заявление было частью «более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине».

Накануне Йенссен предположил, что Украина может вступить в блок при отказе от части своих территорий в пользу России. Киев, по его словам, должен решать самостоятельно, где и при каких условиях пройдут переговоры с Москвой относительно урегулирования конфликта.

Секретарь Совета национальной обороны Украины Алексей Данилов назвал «странным вбросом» идею о возможном вступлении Украины в НАТО после территориальных уступок России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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