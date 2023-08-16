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В НАТО назвали ошибкой слова об уступках Киевом территорий ради членства в альянсе

Представитель НАТО Йенссен назвал ошибкой слова об уступке Украиной территорий

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен назвал ошибочными свои слова о возможном членстве Киева в альянсе в обмен на уступки территорий России. Об этом он заявил изданию Verdens Gang.

«Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно», — сказал он.

По словам Йенссена, его заявление было частью «более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине».

15 августа Йенссен предположил, что Украина может вступить в блок при отказе от части своих территорий в пользу России. Киев, по его словам, должен решать самостоятельно, где и при каких условиях пройдут переговоры с Москвой относительно урегулирования конфликта.

Секретарь Совета национальной обороны Украины Алексей Данилов назвал «странным вбросом» идею о возможном вступлении Украины в НАТО после территориальных уступок России.

В самом НАТО также прокомментировали слова о территориальных уступках Киева для вступления в альянс.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление офиса НАТО о вступлении Украины в альянс.

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