Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций против РФ

Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против РФ, сообщается на сайте швейцарского правительства.

«16 августа 2023 года Федеральный совет утвердил новые меры в отношении России, переняв, таким образом, те из них, которые были недавно одобрены Европейским союзом в рамках 11-го пакета санкций», — говорится в сообщении.

Ранее постпреды Европейского Союза на заседании в Брюсселе согласовали продление действия персональных санкций против РФ на фоне ситуации на Украине. Об этом заявили в представительстве Совета Евросоюза Испании на странице в социальной сети Twitter.

Персональные санкции по Украине в отношении России обычно продлевают каждые полгода.

С введением в июне нынешнего года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза включают почти 1,8 тыс. физических лиц и организаций.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.