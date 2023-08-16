В НАТО прокомментировали слова о территориальных уступках Киева для вступления в альянс

В НАТО заявили, что позиция альянса по вопросу вступления Киева остается прежней — военный блок продолжит поддерживать Украину «ради прочного мира», пишет газета Guardian, ссылаясь на представителя альянса.

«Мы продолжим поддерживать Украину, сколько потребуется, мы настроены достичь справедливого и прочного мира», — заявил представитель НАТО, добавив, что позиция альянса ясна и не изменилась.

15 августа глава офиса генсека НАТО Йенссен предположил, что Украина может вступить в блок при отказе от части своих территорий в пользу России. Киев, по его словам, должен решать самостоятельно, где и при каких условиях пройдут переговоры с Москвой относительно урегулирования конфликта. Зеленский ранее отказался обменивать территории на членство в Североатлантическом альянсе. Как заявляли прежде в Москве, угроза вступления Украины в НАТО и была причиной для начала специальной военной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление офиса НАТО о вступлении Украины в альянс.