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Украина и Молдавия получат от ЕС €135 млн, предназначавшиеся для РФ и Белоруссии

ЕК перенаправит Украине и Молдавии €135 млн, выделенные на связи с РФ и Белоруссией

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейский союз (ЕС) перенаправит средства, которые ранее предназначались для реализации инициатив по развитию сотрудничества с Россией и Белоруссией, на программы по поддержке Украины и Молдавии. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии (ЕК), пишет РИА Новости.

Речь идет о сумме в €135 млн, которые изначально планировалось потратить на поддержание отношений с Москвой и Минском в период с 2021 по 2027 годы. Реализация соответствующих программ проводится в рамках Европейского механизма добрососедства и развития международного сотрудничества.

«135 миллионов евро ... будут перенаправлены на укрепление сотрудничества с Украиной и Молдавией», — указано в документе.

При этом сообщается, что одним из направлений финансирования может стать «маршрут солидарности». Он предназначен для содействия вывозу украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Европы. Помимо этого руководство содружества намерено вложить средства в сферы образования и здравоохранения на Украине и в Молдавии, а также в модернизацию трансграничных транспортных сетей.

Ранее молдавский президент Майя Санду назвала Россию источником нестабильности для своей страны.

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