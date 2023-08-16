Посол РФ в Анкаре рассказал, чьи интересы обслуживал зерновой коридор

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что зерновой коридор обслуживал интересы крупного бизнеса США и Европы. Его цитирует турецкое агентство Ihlas.
По словам посла, наименее развитые страны получили только 3% зерна.
«Запад утверждал, что зерно пойдет в наиболее нуждающиеся страны. На деле вышло, что пресловутый зерновой коридор обслуживал интересы крупного американского и европейского бизнеса», — сказал он.
Ерхов подчеркнул, что все части пакетной сделки должны были заработать в июле 2022 года. Он указал, что российская сторона пыталась добиться от партнеров «выполнения взятых на себя обязательств», проявляла добрую волю и ответственный подход.
«Понимая важность глобальных поставок продовольствия, Россия несколько раз продлевала действие этой «инициативы», однако наши озабоченности игнорировались. Морской гуманитарный коридор из Одессы в Стамбул использовался для террористических атак против Севастополя, Крымского моста и российских судов. Об этом тоже предпочитают молчать», — указал посол.
Ерхов признался, что терпению РФ «пришел конец».
По словам дипломата, «теперь в западных странах пытаются представить дело так, что позиция Российской Федерации якобы приводит к глобальному голоду».
Также Алексей Ерхов заявил, что говорить о возобновлении зерновой сделки можно будет только после выполнения юридических требований российской стороны.
Турция продолжит обсуждение с ООН и Западом альтернатив зерновой сделке.