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Посол РФ в Анкаре рассказал, чьи интересы обслуживал зерновой коридор

Ерхов: зерновой коридор обслуживал интересы крупного американского бизнеса

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Seth Perlman/AP

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что зерновой коридор обслуживал интересы крупного бизнеса США и Европы. Его цитирует турецкое агентство Ihlas.

По словам посла, наименее развитые страны получили только 3% зерна.

«Запад утверждал, что зерно пойдет в наиболее нуждающиеся страны. На деле вышло, что пресловутый зерновой коридор обслуживал интересы крупного американского и европейского бизнеса», — сказал он.

Ерхов подчеркнул, что все части пакетной сделки должны были заработать в июле 2022 года. Он указал, что российская сторона пыталась добиться от партнеров «выполнения взятых на себя обязательств», проявляла добрую волю и ответственный подход.

«Понимая важность глобальных поставок продовольствия, Россия несколько раз продлевала действие этой «инициативы», однако наши озабоченности игнорировались. Морской гуманитарный коридор из Одессы в Стамбул использовался для террористических атак против Севастополя, Крымского моста и российских судов. Об этом тоже предпочитают молчать», — указал посол.

Ерхов признался, что терпению РФ «пришел конец».

По словам дипломата, «теперь в западных странах пытаются представить дело так, что позиция Российской Федерации якобы приводит к глобальному голоду».

Также Алексей Ерхов заявил, что говорить о возобновлении зерновой сделки можно будет только после выполнения юридических требований российской стороны.

Турция продолжит обсуждение с ООН и Западом альтернатив зерновой сделке.

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