Медведев заявил о нежелании Запада подталкивать Украину к переговорам

Страны Запада не заинтересованы в переговорах по мирному урегулированию на Украине, стремясь заработать как можно больше денег на поставках оружия Киеву. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения форума «Армия-2023», передает РИА Новости.

По мнению политика, заявления представителей Запада о необходимости для РФ и Украины сесть за стол переговоров являются не более чем лукавой позицией, в действительности же они этого не хотят.

«Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов», — заявил экс-президент России.

При этом он добавил, что российские военные в хоне проведения специальной военной операции очень успешно уничтожают западную технику и будут дальше это делать.

На этой неделе Медведев заявлял, что для вступления в НАТО Украине нужно отказаться даже от самого Киева.

Ранее Медведев назвал Украину частью России.