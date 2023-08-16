В Польше заявили о лидерстве на европейском рынке боеприпасов

Глава Польской группы вооружений (холдинговая компания, созданная польским правительством для объединения государственных предприятий оборонной промышленности — прим. ред.) Себастьян Хвалек заявил, что Польша выходит в лидеры по производству боеприпасов в Европе. Его слова приводит Polskie Radio.

«Я убежден, что у нас не только есть шанс стать лидером на европейском рынке боеприпасов, но мы уже им являемся», — сказал Хвалек.

В июне Польская группа вооружений подписала контракт с Министерством национальной обороны на поставку 1 млн комплектов артиллерийских снарядов. По словам президента организации, заключение контракта является настоящим прорывом. Он подчеркнул, что предприятие более трех лет увеличивает производственные мощности.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Польша начала масштабные закупки вооружений у США, Британии и Южной Кореи. Об этом он сообщил на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, Варшава объявила о намерении построить «самую мощную армию на континенте».

Ранее в Польше прошел крупнейший военный парад за последнее десятилетие.