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Украина одобрила соглашение с Румынией о строительстве нового пункта пропуска

Кабмин Украины одобрил соглашение с Румынией о строительстве пункта пропуска

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Michal Kosc/AP

Украина одобрила соглашение с Румынией о строительстве нового пункта пропуска через границу, сообщается на сайте украинского правительства.

«Одобрить проект соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Румынии об открытии нового международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету-Мармацией (Румыния)», — говорится в тексте документа.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило свыше 1,2 млрд гривен ($32 млн) на строительство фортификационных и инженерных сооружений на северо-востоке страны.

Как уточнил глава кабинета министров, речь идет об усилении оборонительных рубежей в Харьковской и Черниговской областях. При этом границу будут укреплять за счет средств резервного фонда государственного бюджета Украины.

До этого Швеция заявила о готовности выделить 3,4 млрд крон ($314 млн) на военную поддержку Украины.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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