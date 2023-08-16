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Политолог рассказал о возможном исходе переговоров Путина и Эрдогана

Политолог Перла: встреча Путина и Эрдогана не возобновит зерновую сделку

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Alexander Zemlianichenko/AP

Возможная встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вряд ли завершится возобновлением зерновой сделки. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, на сегодняшний день российская сторона находится в более «сильной переговорной позиции», при том, что продление черноморской инициативы нужнее Анкаре, нежели Москве.

«Так что, скорее всего, по сделке дело ограничится «взаимными уверениями в совершенном почтении» и не более того. Но Эрдоган подтвердит свою репутацию единственного лидера НАТО, с которым Путин разговаривает. Что касается «мирных инициатив», то, я думаю, время серьезного разговора на эту тему еще не пришло», — отметил Перла.

Он добавил, что Турция в состоянии взять на себя роль посредника, но гарантировать экспорт удобрений из России и разблокирование их в европейских портах она не в состоянии.

14 августа турецкая газета Milliyet сообщила, что встреча Путина и Эрдогана может состояться в ближайшее время. При этом официального подтверждения по планам российского и турецкого президентов не было.

Ранее ветеран «Альфы» Сергей Гончаров в интервью «Общественной службе новостей» рассказал, кому мог быть выгоден взрыв в турецком порту Дериндже.

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