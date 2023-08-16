Талибы* запретили политические партии в Афганистане

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о полном запрете деятельности политических партий в Афганистане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Aamaj News.

«Деятельность политических партий не имеет шариатской» основы, она не отвечает интересам нации и народа», — заявил министр юстиции в правительстве талибов Абдул Хаким Шараи.

До захвата талибами власти в Афганистане в августе 2021 года в стране было зарегистрировано 73 политические партии. Большинство лидеров партий покинули страну.

Ранее в Госдепе США проинформировали, что спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Томас Уэст, а также спецпосланник по вопросам прав женщин и девочек в Афганистане Рина Амири проведут встречу с представителями радикального движения «Талибан» в ходе визита в столицу Катара Доху. Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявила, что США намерены поддерживать контакты с движением «Талибан», когда это будет отвечать интересам, но это ни в коем случае не означает признания Вашингтоном правительства талибов в Афганистане.

Ранее в Афганистане талибы сожгли музыкальные инструменты.