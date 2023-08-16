Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Талибы* запретили политические партии в Афганистане

Движение «Талибан» объявило о запрете политических партий в Афганистане

close
100%
Reuters

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о полном запрете деятельности политических партий в Афганистане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Aamaj News.

«Деятельность политических партий не имеет шариатской» основы, она не отвечает интересам нации и народа», — заявил министр юстиции в правительстве талибов Абдул Хаким Шараи.

До захвата талибами власти в Афганистане в августе 2021 года в стране было зарегистрировано 73 политические партии. Большинство лидеров партий покинули страну.

Ранее в Госдепе США проинформировали, что спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Томас Уэст, а также спецпосланник по вопросам прав женщин и девочек в Афганистане Рина Амири проведут встречу с представителями радикального движения «Талибан» в ходе визита в столицу Катара Доху. Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявила, что США намерены поддерживать контакты с движением «Талибан», когда это будет отвечать интересам, но это ни в коем случае не означает признания Вашингтоном правительства талибов в Афганистане.

Ранее в Афганистане талибы сожгли музыкальные инструменты.

*   организация запрещена в России
Все новости на тему:
События в Афганистане
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях