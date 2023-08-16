В Совфеде считают, что мир должен поменять отношение к Киеву после атак на Крымский мост

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди призвала мировое сообщество пересмотреть отношения с Украиной после признания атак на Крымский мост. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Маски сорваны. Украина является государством-террористом. Совершенно очевидно, что сегодня необходимы действенные меры для того, чтобы очаг терроризма, находящийся в центре Европы, не распространялся дальше. Необходимо международному сообществу пересмотреть ключевые позиции своих взаимоотношений с Украиной, поскольку риски, которые в настоящий период времени возникли в отношении России, могут распространиться в дальнейшем на территорию Европы» — заявила Ковитиди.

Она подчеркнула, что Россия примет все необходимые меры для защиты своих территорий от угроз ВСУ.

Американский телеканал CNN опубликовал кадры ударов морских дронов по Крымскому мосту, которые показали журналистам в Службе безопасности Украины.

Глава СБУ Василий Малюк пояснил, что такие беспилотники являются уникальным изобретением службы и называются они Sea Baby («Морской малыш»).

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в Совфеде заявили, что ВСУ атаковали Крымский мост «от бессилия».