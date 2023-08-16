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Экс-глава МИД Австрии заявила, что саммит по Украине на сегодняшний день не имеет смысла

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о бессмысленности саммита по Украине

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на сегодняшний момент саммит по Украине не будет иметь смысла, так как потребуется длительный процесс восстановления доверия. Ее слова приводит ТАСС.

«Я не думаю, что сейчас полезно проводить большой саммит, знаете, на уровне «сверху-сверху», потому что доверие создается только «снизу». И как Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе [предтеча современной ОБСЕ] в 1970-х годах, оно начиналось на очень техническом уровне, на военном уровне, на коммерческом уровне, но только в самом конце ответственные политики побеждали. И здесь потребуется длительный процесс восстановления доверия», — сказала Кнайсль.

Экс-дипломат отметила, что любая возможность для диалога представляется хорошим шансом, и поэтому нельзя закрывать подобные каналы. Однако Украина запретила вести переговоры с Россией сама себе, подчеркнула Кнайсль.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Киевом и Москвой должны будут в любом случае состояться, на них следует обсудить перспективы российского ядерного арсенала и вопрос о демилитаризованных зонах.

При этом он подчеркнул, что начало переговоров с РФ невозможно, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года.

Ранее экс-глава МИД Австрии заявила, что ей нравится жить в русской деревне.

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