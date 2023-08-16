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Подробности будущей встречи Эрдогана и Путина еще не приводятся

РИА Новости: конкретики по дате и месту встречи Путина и Эрдогана пока нет

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Turkish Presidential Press Office/Reuters

Источник в администрации турецкого главы государства заявил, что конкретной информации по дате и месту встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина сейчас нет. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого утверждалось, что ближайшая встреча Путина и Эрдогана может состояться в ближайшее время. Официального подтверждения по планам российского и турецкого президентов провести встречу не было.

«Нет, пока никакой конкретики», — ответил собеседник агентства на просьбу уточнить информацию о переговорах Путина и Эрдогана.

Сейчас дата и место вероятных переговоров президентов Турции и РФ на стадии обсуждения. Так, турецкая сторона рассчитывает на проведение встречи Эрдогана и Путина в этом августе.

Также стало известно, что Турция активизировала контакты по зерновой сделке в преддверии встречи Путина и Эрдогана. Об этом рассказывал источник, добавляя, что работа в данном направлении ведется по линии МИД, Министерства обороны и Минторга.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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