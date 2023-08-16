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США запустят в Сербии пиар-кампанию для привлечения молодежи к своим проектам

Посольство США в Сербии запустит программу молодых лидеров

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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Посольство США в Белграде объявило о запуске пиар-кампании для привлечения молодежи из разных городов и сельских районов страны к участию в своей программе для «молодых лидеров». Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ. Отмечается, что американское внешнеполитическое ведомство намерено расширить число участников проекта BOLD (Balkanski omladinski lideri, «Молодые балканские лидеры») до трех тысяч человек.

«Посольство США в Белграде ищет фирму, которая разработает и проведет начиная с октября 2023 года кампанию по связям с общественностью, поощряющую молодежь в возрасте от 18 до 35 лет в Сербии присоединяться к нашей новой сети молодых лидеров BOLD», — говорится в документе.

Отмечается также, что продвижение программы будет осуществляться среди родителей, педагогов, работодателей и коллег молодых граждан республики.

В начале августа посольство США в Сербии объявило о сборе заявок от местных организаций на участие в семинарах по гражданской активности и развитию лидерских качеств.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не подпишет законов об однополых браках.

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