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Швеция экстрадировала в Турцию только четырех из 70 подозреваемых в терроризме

Yeni Şafak: Швеция выдала 4 из 70 запрошенных для экстрадиции в Турцию

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В ожидании вступления в НАТО Швеция передала турецкой стороне только четырех из 70 обещанных подозреваемых, которые могут быть связаны с организациями, признанными террористическими в Турции. Об этом пишет газета Yeni Şafak.

«Дождавшись одобрения Турции на вступление в НАТО, Швеция приступила к выполнению 10 требований, которые Анкара передала в ходе переговорного процесса. Швеция недавно ужесточила свои антитеррористические законы <…>. Страна, которая внесла поправки в закон о борьбе с терроризмом, сопротивляется передаче более 70 террористов, экстрадиции которых добивается Турция, мотивируя это тем, что они связаны с террористической организацией РПК (Рабочая партия Курдистана — прим. ред.), FETO (Террористическая организация фетхуллахистов — прим. ред.) и левыми организациями», — пишет газета.

Как пишет издание, шаги Швеции в этом направлении недостаточны. С момента начала переговоров в Турцию были экстрадированы четыре человека. Один из них — Махмут Тат, имеющий в Турции обвинение за «членство в террористической организации». Среди трех других преступников Мехмет Кокулу был осужден за торговлю наркотиками, а Окан Кале и Омер Камиль Алтын — за мошенничество, передает Yeni Şafak.

Швеция в 2022 году подала заявку на членство в НАТО. Турция, будучи членом Альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В итоге Анкара пообещала направить заявку Швеции на ратификацию в парламент.

Ранее главы МИД Турции и Швеции обсудили процесс вступления Стокгольма в НАТО.

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