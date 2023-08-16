Турция продолжит обсуждение с ООН и Западом альтернатив зерновой сделки

Переговоры Анкары и Вашингтона по альтернативам черноморской зерновой инициативы пока не дали конкретного результата и будут продолжены. Об этом сообщил РИА Новости источник.

«Пока все было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет», — уточнил участвующий в переговорах источник.

Он отметил, что Турция продолжает контакты с ООН и Западом для возобновления работы зерновой сделки и находится на связи с российской стороной.

США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта сельхозпродукции. План предусматривает, что к октябрю Киев «увеличит мощности» по экспорту 4 миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай.

15 августа турецкие СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время ожидаемого визита российского лидера Владимира Путина планирует достичь соглашения о разблокировании поставок на мировые рынки украинского зерна.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.