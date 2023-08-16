Пресс-секретарь Байдена опубликовала пост от его лица

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост от лица Байдена в социальной сети. Об этом сообщает The Washington Examiner.

Уточняется, что пост был удален менее чем за полчаса. В нем Жан-Пьер от лица президента пообещала «инвестировать во всю Америку».

«Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны», — говорилось в публикации Жан-Пьер в социальной сети X (Twitter).

До этого Жан-Пьер объяснила агрессивность овчарки Байдена стрессовой обстановкой в Белом доме.

10 августа Байден попросил у конгресса США более $20 млрд для помощи Украине.

До этого Байден направил запрос в конгресс США о направлении $13,1 млрд дополнительно в качестве оборонной помощи Украине.

Ранее эксперт объяснил, почему Байден не сможет сбросить Трампа с президентской гонки.