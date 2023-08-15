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В ЛДПР прокомментировали идею офиса НАТО о вступлении Украины в альянс

Глава ЛДПР Слуцкий назвал неуместным торг НАТО с Украиной по новым регионам РФ

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Petrov Sergey/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что «торг» НАТО относительно вступления Украины в состав Альянса в обмен на новые регионы России может означать скорое признание неизбежности победы РФ.

«Идея главы офиса генсека НАТО о возможном размене Киевом «спорных территорий» на членство в Альянсе малореализуемая, но весьма говорящая. Русофобский консенсус, похоже, начинает давать трещину в западном обществе. И — вуаля — там уже готовы перейти к «торгу», — указал лидер ЛДПР.

По мнению Слуцкого, конфликт на Украине становится обременительным для Запада и влечет за собой давление на правящие элиты Вашингтона и Брюсселя. Он также отметил, что торг в отношении новых регионов России или «размен» неуместны.

До этого глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина может вступить в блок при отказе от части своих территорий в пользу России. Киев, по его словам, должен решать самостоятельно, где и при каких условиях пройдут переговоры с Москвой относительно урегулирования конфликта. Зеленский ранее отказался обменивать территории на членство в Североатлантическом альянсе. Как заявляли прежде в Москве, угроза вступления Украины в НАТО и была причиной для начала специальной военной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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