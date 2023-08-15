В ООН поддержали ЭКОВАС в разрешении конфликта в Нигере

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что ООН продолжает оказывать поддержку Сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС/ECOWAS) и Африканскому союзу в разрешении конфликта в Нигере, передает РИА Новости.

«Наш специальный представитель находится в контакте со всеми сторонами, но на данный момент мне нечем с вами поделиться», — добавил Дюжаррик.

10 августа ЭКОВАС поручило комитету начальников штабов срочно задействовать резервные силы из-за мятежа в Нигере. Также президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее».

В ночь на 27 июля военные из президентской гвардии Нигера объявили об отстранении Мохамеда Базума от власти. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базума обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.