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США ищут с Турцией и Украиной альтернативные пути экспорта зерна

WSJ: США обсуждают с Турцией и Украиной альтернативные пути экспорта зерна

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Viacheslav Musiienko/Reuters

Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими странами Восточной Европы о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц.

«США ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседями Киева об увеличении использования альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна», — говорится в публикации.

Авторы пишут, что поддерживаемый Вашингтоном план предусматривает, что к октябрю Украина «увеличит мощности» по экспорту 4 миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай.

В материале отмечается, что значительная часть зерна будет отправляться по реке Дунай, а также через Черное море в близлежащие порты Румынии. После этого оно будет «отправлено в другие пункты назначения». По данным издания, такой маршрут является более медленным и дорогостоящим.

Журналисты подчеркивают, что усилия по «увеличению экспортных возможностей Украины» через Дунай идут одновременно с шагами Турции и ООН по возвращению России в зерновую сделку.

До этого газета «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию турецких СМИ, писала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время ожидаемого визита российского президента Владимира Путина планирует достичь соглашения о разблокировании поставок на мировые рынки украинской сельскохозяйственной продукции через черноморские порты.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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