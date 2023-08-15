На Украине прокомментировали заявление представителей НАТО о вступлении страны в альянс

Украина не согласится на размен территорий ради членства в НАТО. Об этом в социальной сети Х (бывший Twitter) заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии… уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения», — сказано в сообщении.

По мнению Подоляка, Североатлантическому альянсу стоило бы заявлять об ускорении поставок вооружения Киеву, а не об уступках территории Москве.

15 августа глава офиса НАТО Стиан Йенсен предполагал, что Украина может добиться членства в Североатлантическом альянсе путем уступок части территорий России. Он отмечал, что на сегодняшний день есть значительные подвижки в вопросе членства Украины в НАТО.

Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что для вступления в НАТО Украине нужно отказаться даже от самого Киева.

До этого украинский министр обороны Алексей Резников выражал надежду, что его страну смогут принять в состав НАТО на саммите альянса, который состоится летом 2024 года. Он говорил, что предстоящая встреча на высшем уровне в Вашингтоне может стать моментом, когда Украине будет предоставлено членство в Североатлантическом альянсе.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.