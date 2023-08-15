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В Германии призвали срочно отправить Украине дальнобойные ракеты

Глава «Зеленых» Нурипур: ФРГ нужно быстро согласовать поставку Taurus Киеву

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Власти Германии должны отправить Украине новые военные средства, считает сопредседатель партии «Зеленые», которая входит в правящую коалицию ФРГ, Омид Нурипур. В интервью Der Tagesspiegel он отметил, что это касается и крылатых ракет немецкого производства Taurus, которые предназначены для поражения наземных и морских целей на удалении 500 км.

«Украина срочно нуждается в дополнительных военных средствах, к которым относятся и крылатые ракеты Taurus. Поэтому следует быстро принять решение о германских поставках. Если для этого необходимы технические изменения [ракет], то их следует скорее осуществить», — пояснил Нурипур.

В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая. К августу призывов к поставкам Киеву дальнобойных ракет стало все больше, в основном со стороны представителей партий из правящей коалиции — коллег Шольца из Социал-демократической партии и их партнеров из Свободной демократической партии. 11 августа в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России.

Ранее Германию обвинили в пересечении «красных линий» из-за помощи Украине.

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