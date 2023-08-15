Вучич ответил на критику западных СМИ его позиции по санкциям против России

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал критику в свой адрес со стороны западных СМИ из-за его позиции по санкциям против России. Он отметил, что строительство железных дорог в стране для него важнее, чем публикации в западных изданиях. Об этом сообщает агентство Tanjug.

«Выражаю искреннюю благодарность CNN и Frankfurter Allgemeine Zeitung за то, что популяризуют меня почти ежедневно, но намного важнее их текстов для меня то, что мы восстанавливаем дорогу в районе Четане муниципалитета Прибой» — заявил Вучич.

Как пишет CNN, США и Европейский союз с начала военной операции на Украине стали активно вести политику в отношении Сербии, чтобы она сокращала свои связи с Россией, но этот подход не дал результатов.

В материале говорится, что западные дипломаты стремились вывести президента Сербии Александра Вучича из орбиты его российского коллеги Владимира Путина, обещая более быстрый путь к членству в ЕС и одновременно предупреждая об изоляции. «Но по прошествии 18 месяцев некоторые наблюдатели говорят, что нынешний подход был сплошным пряником, а не кнутом, и в результате он не достиг своих целей», — пишет CNN.

Сербия отказалась участвовать во всех раундах санкций ЕС против России и продолжала следовать своим собственным интересам в регионе, отмечает телеканал. В материале также подчеркивается, что, несмотря на заявленные Сербией надежды на вступление в ЕС, Вучич продолжает балансировать между Москвой и западными державами, и хотя его страна присоединилась к резолюциям ООН, осуждающим конфликт на Украине, президент Сербии не проявляет особой готовности присоединиться к западным санкциям против РФ.

Ранее президент Сербии заявил, что не подпишет законов об однополых браках.