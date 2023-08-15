Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым вопросы деэскалации обстановки вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД.

«Проведен обмен мнениями по наиболее актуальной международной и региональной повестке дня», — заявили в МИД.

Отмечается, что стороны обсудили шаги, направленные на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе — разблокирования гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил на встрече с послом Армении в Москве Вагаршаком Арутюняном обстановку вокруг Лачинского коридора в Нагорном Карабахе.

До этого пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян заявляла, что Нагорный Карабах сталкивается с гуманитарным кризисом на фоне блокировки Лачинского коридора со стороны Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.