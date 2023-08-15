Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана вопрос деэскалации ситуации в Карабахе

close
100%
Sergei Bobylyov/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым вопросы деэскалации обстановки вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД.

«Проведен обмен мнениями по наиболее актуальной международной и региональной повестке дня», — заявили в МИД.

Отмечается, что стороны обсудили шаги, направленные на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе — разблокирования гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил на встрече с послом Армении в Москве Вагаршаком Арутюняном обстановку вокруг Лачинского коридора в Нагорном Карабахе.

До этого пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян заявляла, что Нагорный Карабах сталкивается с гуманитарным кризисом на фоне блокировки Лачинского коридора со стороны Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях