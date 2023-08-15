Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-депутат Рады рассказал, почему Зеленского не позвали на саммит G20

Экс-депутат Рады Кива заявил, что в G20 устали от Зеленского

close
100%
ilya_kiva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Президент Украины Владимир Зеленский все больше становится токсичным во всем мире, считает бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о том, что украинского лидера не пригласили на саммит G20 в Индии.

«Очень плохой знак для главного шута из команды «95 квартала», свидетельствующий только об одном: его выступления больше неинтересны и от них устали. Зеленский все больше становится токсичным во всем мире, один из самых значимых международных саммитов пройдет без его участия», — написал Кива.

Он добавил, что отсутствие Зеленского на форуме, возможно, запланированная акция для поиска решения по конфликту на Украине.

Информация о том, что Украину не внесли в список стран, приглашенных на саммит G20, который пройдет с 9 по 10 сентября в Нью-Дели, появилась 14 августа. Согласно заявлениям индийской стороны, Зеленского нет среди списка приглашенных на форум. Как пояснили в Нью-Дели, G20 является экономическим форумом, а не площадкой для геополитических дискуссий.

Ранее в США указали на рост числа недовольных «хамской дипломатией» Зеленского.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях