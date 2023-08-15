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Экс-разведчик США назвал безосновательными слова Зеленского о Крыме

Экс-разведчик США Шаффер: слова Зеленского о Крыме безосновательны

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Alina Smutko/Reuters

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал мнение, что заявления президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма не имеют под собой никаких оснований.

«Такие заявления просто делают из него клоуна. Они и близко к Крыму не подойдут. Это просто сумасшествие», — сказал Шаффер.

Также он уверен, что из-за неудавшегося контрнаступления у Украины и у ее союзников нет четкого плана действий.

До этого президент Украины говорил о подготовке перечня комплексных шагов по «деоккупации» Крыма. Он пообещал быстро реинтегрировать полуостров в «государственную ткань Украины» и анонсировал саммит «Крымская платформа».

14 августа депутат Госудумы от Крыма Михаил Шеремет призвал завести уголовное дело в отношении Зеленского и объявить его в международный розыск за попытку атаковать Крымский мост.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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