Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам»

Федеральная прокуратура Германии не собирается прекращать расследование дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Die Welt. По его словам, он не исключает запуск судебного разбирательства по этому вопросу.

«Мы по мере возможности выясним, кто это сделал. И мы не откажемся от иска, потому что нам не нравится результат. Здесь никто не может рассчитывать на скидки», — отметил Шольц.

Он добавил, что в настоящее время у Германии нет доказательств того, что за терактом могли стоят США или Великобритания, о чем писали некоторые СМИ. Шольц подчеркнул, что расследование взрывов продолжается.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завело дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

По версии американского журналиста Сеймура Херша, за диверсией на «Северных потоках» стоят США. В Вашингтоне подобные обвинения опровергают. При этом в западной прессе обсуждаются самые разные версии теракта, вплоть до причастности к нему Украины.

Ранее в Германии назвали новую версию подрыва «Северных потоков».