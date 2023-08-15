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Лукашенко заявил о дискредитации международного права в сфере контроля вооружений

Президент Белоруссии Лукашенко рассказал про обесценивание международного права в сфере контроля вооружений

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MFA Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в приветственном письме участникам XI Московской конференции по международной безопасности сообщил о дискредитации международного права в сфере контроля над вооружениями. Его слова приводит БЕЛТА.

«Обострились практически все известные вызовы и угрозы. Дискредитировано международное право в сфере контроля над вооружениями. Нарастают риски применения оружия массового уничтожения, включая провокации с использованием ядерных и биологических средств поражения», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что текущая обстановка в мире остается «беспрецедентно напряженной». Несмотря на это, Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства прикладывают максимальные усилия для борьбы с вызовами и угрозами.

В МО Белоруссии заявили, что Запад активно готовится к прямому военному столкновению. С заявлением выступил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин на XI Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что Запад занимается интенсивными военными приготовлениями, в которые вкладывает «огромные деньги».

Ранее Лукашенко пригрозил белорусам повторением пути Украины.

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