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В офисе Зеленского объяснили, почему Украина не дождалась авиацию для наступления

Подоляк: ВСУ начали наступление, не дожидаясь поставок авиации, из-за обороны РФ

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Николай Лазаренко/Пресс-служба президента Украины/РИА «Новости»

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что армия Украины была вынуждена начать свое контрнаступление, не дожидаясь поставок западных истребителей, потому что откладывание наступления играло на руку российским войскам. Об этом он сообщил в интервью французскому изданию Le Point.

«У нас не было выбора: чем дольше мы ждали, тем лучше готовились россияне и тем больше они усиливали свои линии обороны и строили укрепления, одновременно обстреливая нас из минометов», — сказал Подоляк.

Он отметил, что союзники Украины опасаются поставлять ей авиацию, при этом заверил, что она нужна украинской армии для минимизации потерь среди личного состава, а не как «средство нападения на Кремль».

Советник главы офиса Владимира Зеленского также отметил потребности ВСУ в крупнокалиберных боеприпасах и крылатых ракетах.

2 августа Зеленский заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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