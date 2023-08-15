Нарышкин счел институт санкций инструментом неоколониализма

США и ЕС активно развивают институт вторичных санкций в качестве инструмента внешнего управления политикой других стран. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности, передает РИА Новости.

По его словам, США используют такой противоправный инструмент, как рестрикции, чтобы подчеркнуть «колониальную сущность санкционной политики Вашингтона».

«США и Европейский союз активно развивают институт вторичных санкций как инструмент внешнего управления политикой третьих стран», — сказал Нарышкин.

Он уточнил, что особенно это касается тех государств, которые выбирают вместо зависимости от Запада равноправное партнерство с Москвой и Пекином.

Нарышкин определил ограничения, как присвоение власти над тем, что тебе не принадлежит. По словам Нарышкина, Запад проводит санкционную политику, подчеркивая этим, что ресурсы, товары и технологии других стороны он считает своими.

14 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил сторонникам западных санкций против РФ.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».