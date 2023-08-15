На Западе указали на последствия увольнения начальников военкоматов для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может потерять свою политическую карьеру из-за решения уволить всех начальников военкоматов, пишет журналистка Мэри Джевски для британского издания The Spectator.

По мнению Джевски, Зеленский очень рискует, объявляя о таких радикальных мерах.

«За этим шагом будут следить как украинское общество, так и иностранные доноры, будь то текущие или потенциальные. От того, чем увенчается эта авантюра – успехом или провалом – зависит как будущее Зеленского, так и его страны», — отметила журналистка.

Она считает, что решение Зеленского уволить всех начальников военкоматов связано с трудностями пополнения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого РИА Новости сообщало, что в Харьков направят военкомов с западной Украины для помощи в проведении мобилизации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.