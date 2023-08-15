Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Западе указали на последствия увольнения начальников военкоматов для Зеленского

Spectator: увольнение начальников военкоматов может стоить Зеленскому карьеры

close
100%
Ukrainian Presidential Press Office/AP

Президент Украины Владимир Зеленский может потерять свою политическую карьеру из-за решения уволить всех начальников военкоматов, пишет журналистка Мэри Джевски для британского издания The Spectator.

По мнению Джевски, Зеленский очень рискует, объявляя о таких радикальных мерах.

«За этим шагом будут следить как украинское общество, так и иностранные доноры, будь то текущие или потенциальные. От того, чем увенчается эта авантюра – успехом или провалом – зависит как будущее Зеленского, так и его страны», — отметила журналистка.

Она считает, что решение Зеленского уволить всех начальников военкоматов связано с трудностями пополнения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого РИА Новости сообщало, что в Харьков направят военкомов с западной Украины для помощи в проведении мобилизации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях