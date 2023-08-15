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Нарышкин заявил, что на Украине уничтожают каноническую церковь

Директор СВР Нарышкин: на Украине уничтожают каноническую православную церковь

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что на Украине физически уничтожают каноническую православную церковь. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, на Западе преобладает подход, что традиционные религии «должны быть ликвидированы».

«Проявление этого подхода мы сейчас наблюдаем на Украине где буквально физически уничтожают каноническую православную церковь», — сказал Нарышкин.

15 августа Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила, что сотрудники украинской полиции начали штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры.

12 августа УПЦ заявляла, что правоохранительные органы Украины не разрешают передать хлеб паломникам, заблокированным в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. До этого Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации раскритиковал решение украинских властей выселить монахов из Киево-Печерской лавры.

Ранее Нарышкин объяснил, чем здоровому человеку угрожает Европа.

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