Путин обсудил с лидером Мали ситуацию в Нигере

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой ситуацию в Нигере. Подробностями поделилась пресс-служба Кремля.

Как указано в заявлении, беседа состоялась по инициативе малийской стороны. При этом ключевой темой стала напряженная обстановка в Сахаро-Сахельском регионе.

«В частности, подчеркнута важность урегулирования ситуации вокруг Республики Нигер исключительно мирными политико-дипломатическими средствами», — говорится на сайте Кремля.

Более того, главы государств обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. На этом фоне в пресс-службе напомнили, что 29 июля в Санкт-Петербурге состоялась личная встреча российского лидера с Ассами Гоитой.

По итогам переговоров Владимир Путин заявил, что правительство РФ намерено выделить $2 млн на закупку продовольствия для жителей африканской республики. Кроме того, глава государства анонсировал восьмикратное увеличение квот в российских вузах для студентов из Мали.

В конце июля нигерского президента Мохамеда Базума и его жену задержала собственная охрана. После этого Вооруженные силы страны ввели комендантский час и остановили работу всех государственных учреждений. Также в республике были закрыты границы.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.