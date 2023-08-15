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В офисе Зеленского заявили, что РФ и Украине придется сесть за стол переговоров

Подоляк: рано или поздно Россия и Украина сядут за стол переговоров

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью журналу Le Point, что Киев согласен со словами президента Франции Эммануэля Макрона о том, что представители Киева и Москвы так или иначе должны сесть за стол переговоров.

По словам Подоляка, Макрон полностью поддерживает Украину, и его поддержка «тотальна».

«Парадоксально, но, говоря о переговорах, он дает России рычаг, который она использует против нас. Но по сути мы согласны с Эмманюэлем Макроном. В конце концов переговоры будут», — сказал представитель офиса украинского президента.

При этом Подоляк подчеркнул, что для начала такого диалога Россия должна вывести свои войска с территории Украины в границах 1991 года.

10 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявлял, что Киев готов вести переговоры с Москвой лишь в случае вывода российских войск с украинской территории, «но не с Путиным».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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