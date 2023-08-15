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Лавров упрекнул Запад за игнорирование сигналов РФ по переданному Украине оружию

Лавров: РФ предупредила Запад о рисках распространения переданного ВСУ оружия

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада игнорируют все сигналы Москвы об опасности распространения поставляемого Украине вооружения по всему миру. Его слова передает ТАСС.

Дипломат указал, что сегодня США и НАТО, Европейский союз в целях поддержания «проекта по сдерживанию России, расколу Русского мира» предоставляют Киеву модернизированные виды вооружения, все больше разжигают конфликт, провоцируя бесконтрольное распространение оружия по всему миру.

«Все наши отрезвляющие сигналы игнорируются либо грубейшим образом искажаются в пропагандистских целях», — сказал Лавров на Одиннадцатой Московской конференции по международной безопасности. .

На прошлой неделе стало известно, что Россия запросила провести 17 августа открытое заседание Совета Безопасности ООН в свете увеличивающихся поставок западного вооружения.

9 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявлял, что США пошли на военное преступление, решив поставить Украине кассетные боеприпасы.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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