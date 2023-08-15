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Путин: Россия остается сторонником многополярного мироустройства

Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что страна остается сторонником многополярного мироустройства, передает РИА Новости.

«Были и остаемся твердыми сторонниками многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, суверенитета и равенства государств, созидательном сотрудничестве и доверии», — сказал Путин.

По его словам, в мире укрепляются новые экономические и политические центры, что способно стать важной основой для стабильного и поступательного глобального развития и для решения многих проблем.

Ранее Путин заявлял, что Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустройства на основе принципов суверенного равенства. Ранее Медведев назвал задачей России возврат мирового порядка к принципам равенства.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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